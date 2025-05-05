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  • Juri
    тяжело читать этоКитаю пришлось вм...
  • alik3456 Джексон
    Так не кому их выгнать. Настоящих буйных мало , вот и нету вожаков...Это обращение к в...
  • alik3456 Джексон
    У этих 20 летних чиновников мозг уже жиром заплыл и работать уже не может, да ещё в 90-е ездили в америку для промывк...Это обращение к в...

Борис Писториус останется министром обороны Германии в новом правительстве

Борис Писториус останется министром обороны Германии в новом правительстве

Борис Писториус сохранит должность главы Министерства обороны Германии. Социал-демократическая партия утвердила его кандидатуру в составе нового правительства, которое под руководством Фридриха Мерца начнёт работу 6 мая.

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