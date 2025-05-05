Борис Писториус останется министром обороны Германии в новом правительстве

Борис Писториус сохранит должность главы Министерства обороны Германии. Социал-демократическая партия утвердила его кандидатуру в составе нового правительства, которое под руководством Фридриха Мерца начнёт работу 6 мая.
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