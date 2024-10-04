Смолкин про слова о блате: «Я пытался объяснить, но это не напечатали. Если под блатом понимать известность родителей, то тогда да, мы блатные дети»

Отец Глеба – актер Борис Смолкин, мама Дианы – Этери Тутберидзе. – Глеб, насколько вас задевает, что пресса охотится за комментариями вашего папы? Глеб: Конечно, хотелось бы, чтобы ему перестали звонить по любому поводу.