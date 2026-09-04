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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Белов о Зайцеве в списке отказов СКА: «Эта история учит одному: длинные контракты в КХЛ нужны, но пока они не эффективны и не отрабатываются. Надеюсь, пока»

Бывший главный тренер «Ак Барса» Валерий Белов высказался о решении СКА поместить защитника Никиту Зайцева в список отказов.

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