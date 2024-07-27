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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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О’Мэлли и Двалишвили подерутся в главном бою UFC 306

В ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 306, в главном бою которого состоится титульник в легчайшем весе между Шоном О’Мэлли и Мерабом Двалишвили.

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