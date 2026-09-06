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ВС РФ атаковали два логистических центра ВСУ в Одесской области

ВС РФ атаковали два логистических центра ВСУ в Одесской области

Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации с применением БПЛА«Герань‑4 сикер» нанесли удары по двум логистическим центрам в районах Николаев и Дачное Одесской области, используемым ВСУ.

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