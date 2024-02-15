Эксперты рассказали об использовании новых технологий в российской медицине

Эксперты 15 февраля рассказали «Известиям» об использовании новых технологий в российской медицине. Так, советник президента «Меркатор холдинг» по цифровизации Александр Заверзаев отметил, что всё чаще вводятся новшества, которые помогают врачам принимать решения и ставить диагнозы, проводить скрининги здоровья и выполнять сложные процедуры с помощью роботизированных автоматических систем.