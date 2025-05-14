👫 В Джанкойском районе открыли детский сад на 150 мест Он появился в селе Победное. На его строительство было выделено почти 400 млн рублей.
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👫 В Джанкойском районе открыли детский сад на 150 мест Он появился в селе Победное. На его строительство было выделено почти 400 млн рублей.