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Муж и жена обманули сотни пенсионеров на 400 миллионов рублей с помощью «машины времени»

Муж и жена обманули сотни пенсионеров на 400 миллионов рублей с помощью «машины времени»

В Индии разыскивают супругов из штата Уттар-Прадеш, которые обманули сотни пенсионеров на 350 миллионов рупий (более 400 миллионов рублей), обещая им вернуть молодость при помощи «израильской машины времени».

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