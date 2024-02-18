В какой день лучше не садиться за руль

По данным страховых компаний, октябрь — самый аварийный месяц, а пятница — самый аварийный день. Согласно анализу убытков по ОСАГО в 2023 году, проведенному «АльфаСтрахование», 9,4% ДТП произошло в октябре.
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