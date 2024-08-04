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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин о неучастии Джейсона Тейтума в первом матче: «Я не мог в это поверить»

«Джейсон Тейтум и Тайриз Халибертон не сыграли ни одной минуты в первом матче, это безумие. Нельзя не выпускать на площадку Джейсона Тейтума.

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