Подросток избил российского школьника за отказ танцевать лезгинку и попал на видео

Господа Россияне пока мы будем смотреть со стороны, они будут наглеть. За такое надо их тоже заставлять барыню танцевать

Виктор Луговой

Насколько мне удалось выяснить в своё время от камрадов с мест, - лезгинку танцует весь Кавказ, просто она у разных этносов может называться разно. А 16-летний фигурабль с высокой вероятностью может оказаться дагестанцем. Тут речь уже не о депортации, бо Дагестан есть Россия, а об уголовном наказании и перечёркнутом будущем. Нихьт институт, нихьт университет, - дворнер либо мусоропровайдер; при рецидиве отбытие наказания где-нить повосточнее, поближе к Оймякончику (чай, вольфрамчик народному хозявствию вещь крайне нужная, - а где холодно, там в особой цене горячие парни).