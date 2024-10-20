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Подросток избил российского школьника за отказ танцевать лезгинку и попал на видео

Подросток избил российского школьника за отказ танцевать лезгинку и попал на видео

В городе Нелидове, Тверская область, 16-летний подросток избил 15-летнего школьника за отказ танцевать лезгинку и вставать на колени и попал на видео.

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Комментарии
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С
Старый
Господа Россияне пока мы будем смотреть со стороны, они будут наглеть. За такое надо их тоже заставлять барыню танцевать
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10 час.
Виктор Луговой
Насколько мне удалось выяснить в своё время от камрадов с мест, - лезгинку танцует весь Кавказ, просто она у разных этносов может называться разно. А 16-летний фигурабль с высокой вероятностью может оказаться дагестанцем. Тут речь уже не о депортации, бо Дагестан есть Россия, а об уголовном наказании и перечёркнутом будущем. Нихьт институт, нихьт университет, - дворнер либо мусоропровайдер; при рецидиве отбытие наказания где-нить повосточнее, поближе к Оймякончику (чай, вольфрамчик народному хозявствию вещь крайне нужная, - а где холодно, там в особой цене горячие парни).
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8 час.
ВА
Владимир Акулов
Лезгинка  -  боевой  танец  врагов.
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7 час.

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