Семен Елистратов: «Не могу сказать, чтобы в шорт-треке кто-то из спортсменов был против россиян»

Российский шорт-трекист Семен Елистратов заявил, что поддерживает хорошие отношения с иностранными спортсменами после решения об отстранении сборной России от международных соревнований.

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