Milliyet: остановка транзита через Украину сделает Турцию энергетическим центром

Напомним, с 1 января Украина остановила транзит газа из России по своей территории.Прекращение транзита газа из России через Украину поможет сделать Турцию энергетическим центром и получить право голоса на энергетическом рынке, пишет турецкое издание Milliyet.
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