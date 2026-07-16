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RealPage завершила поглощение ИИ-платформы Cherre на рынке недвижимости

RealPage завершила поглощение ИИ-платформы Cherre на рынке недвижимости

Американский софтверный гигант RealPage, специализирующийся на ИИ-решениях и аналитике данных для рынка коммерческой и жилой недвижимости, официально объявил о завершении сделки по поглощению компании Cherre.

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