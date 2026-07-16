RealPage завершила поглощение ИИ-платформы Cherre на рынке недвижимости

Американский софтверный гигант RealPage, специализирующийся на ИИ-решениях и аналитике данных для рынка коммерческой и жилой недвижимости, официально объявил о завершении сделки по поглощению компании Cherre.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии