Алексей Мартынов: Интерпол Не Арестует Биньямина Нетаньяху

Турецкий суд потребовал Интерпол объявить Биньямина Нетаньяху в розыск. Аналитик Алексей Мартынов считает, что ареста не будет, но негативный пиар-эффект может повлиять на репутацию Нетаньяху перед выборами в Израиле 27 октября.
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