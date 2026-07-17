Алексей Мартынов: Интерпол Не Арестует Биньямина Нетаньяху

Турецкий суд потребовал Интерпол объявить Биньямина Нетаньяху в розыск. Аналитик Алексей Мартынов считает, что ареста не будет, но негативный пиар-эффект может повлиять на репутацию Нетаньяху перед выборами в Израиле 27 октября.