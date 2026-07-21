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Пейдж Бекерс избежала сотрясения

Звезда « Далласа » Пейдж Бекерс не участвовала в матче против «Нью-Йорка» (поражение 98:99). «Уингз» заявили, что у защитницы нет сотрясения мозга после столкновения во время игры против «Лос-Анджелеса», которое вызвало серьезные опасения.

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