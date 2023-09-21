Очень жалею, что загубила себе всю молодость. Все очень банально. Вышла замуж по залету в 19 лет, родила ребёнка теперь сказка закончилась.
Жалею, что вышла замуж и родила
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Майя Maja
он писать толком не умеет, он даже словарями пользоваться не в состоянии. У него постоянные приступы дислексии. Ты веришь что это субтильное существо кому-то в табло может дать?! Ха-ха-ха)))) Это он лапшу всем на уши в инете вешает.
Ответить
56 мин.
Элина Морозова
Может у него личный опыт в качестве рака с таблом?
Ответить
35 мин.
Майя Maja
А вот это возможно
Ответить
33 мин.
Свежие комментарии