ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Жалею, что вышла замуж и родила

Жалею, что вышла замуж и родила

Очень жалею, что загубила себе всю молодость. Все очень банально. Вышла замуж по залету в 19 лет, родила ребёнка теперь сказка закончилась.

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Комментарии
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Майя Maja
он писать толком не умеет, он даже словарями пользоваться не в состоянии. У него постоянные приступы дислексии. Ты веришь что это субтильное существо кому-то в табло может дать?! Ха-ха-ха)))) Это он лапшу всем на уши в инете вешает.
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56 мин.
Элина Морозова
Может у него личный  опыт в качестве рака с таблом?
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35 мин.
Майя Maja
А вот это возможно
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33 мин.

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