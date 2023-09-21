Жалею, что вышла замуж и родила

Майя Maja

он писать толком не умеет, он даже словарями пользоваться не в состоянии. У него постоянные приступы дислексии. Ты веришь что это субтильное существо кому-то в табло может дать?! Ха-ха-ха)))) Это он лапшу всем на уши в инете вешает.