«Новая угроза. ВСУ изменили тактику обстрела территории России»: Рогов

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали использовать новую стратегию для атак в Запорожской области Об этом сообщает РИА Новости.