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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«Новая угроза. ВСУ изменили тактику обстрела территории России»: Рогов

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали использовать новую стратегию для атак в Запорожской области Об этом сообщает РИА Новости.

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