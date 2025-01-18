«Тедеско вернется в РПЛ только на заработки, если других вариантов не будет. Но у клуба-аутсайдера на него денег не хватит». Пономарев об экс-тренере сборной Бельгии

В пятницу экс-тренера «Спартака» уволили из сборной Бельгии. «Пригодится ли он кому-то из клубов РПЛ? Важно для начала сказать, что мы живем в такое время, когда к нам в РПЛ часто иностранцы приезжают только на заработки.