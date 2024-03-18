Съедобных букашек привезет в Лензоопарк бизнесмен из Москвы

Коллекция Ленинградского зоопарка насчитывает более 500 видов, многие животные питаются насекомыми. Крупную партию «шестиногих вкусняшек» поставит зоопарку индивидуальный предприниматель из Москвы за 1,5 млн рублей.
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