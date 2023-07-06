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ВС РФ перешли в мощную контратаку под Артемовском: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 6 июля 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 498-й

ВС РФ перешли в мощную контратаку под Артемовском: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 6 июля 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 498-й

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 6 июля 2023 г.: СВО сегодня, день 498-й. Обзор событий: Армия РФ наступает на нескольких направлениях.

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Григорий Шадрин
Браво, работают мужики, вперёд к победе!
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16 час.

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