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Мировое обозрение

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В столице Саудовской Аравии прогремел новый взрыв

В столице Саудовской Аравии прогремел новый взрыв

Главное в тезисах: Новый взрыв в Эр-Рияде: в столице Саудовской Аравии вновь прогремел взрыв — на следующий день после ракетного удара по международному аэропорту имени короля Халида.

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