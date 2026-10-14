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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» примет «ПСЖ» в 2-м туре Лиги чемпионов. Начало матча – в 22:00

« Манчестер Сити » примет « ПСЖ » в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет на «Этихад Стэдиум» в Манчестере.

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