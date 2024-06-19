Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Зеленский пошел по пути Качиньского: в Польше все знают, что самолет упал сам

Зеленский пошел по пути Качиньского: в Польше все знают, что самолет упал сам

В то, что авиакатастрофа под Смоленском в 2010 году, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, была подстроена Россией не верит даже брат покойного, польский политик Ярослав Качиньский, который агрессивно продвигает эту версию.

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