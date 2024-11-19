Колумбия и Россия договорились о контроле ситуации с наемниками на Украине

Дмитрий Гурин

"Цель — предотвратить использование колумбийских граждан в конфликтах за рубежом." ... ну да. Они у себя на местах порядок навести не могут, фактически из-за отсутствия рабочих мест, а здесь "халявные" деньги, фактически "за ту же" картельную боевую работу, как народ считает. там стволы продают как у нас помидоры на рынке.