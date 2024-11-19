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Колумбия и Россия договорились о контроле ситуации с наемниками на Украине

Колумбия и Россия договорились о контроле ситуации с наемниками на Украине

Министерства иностранных дел обоих государств провели переговоры о наёмных солдатах, воюющих на полях СВО.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;Цель — предотвратить использование колумбийских граждан в конфликтах за рубежом.&quot; ... ну да. Они у себя на местах порядок навести не могут, фактически из-за отсутствия рабочих мест, а здесь &quot;халявные&quot; деньги, фактически &quot;за ту же&quot; картельную боевую работу, как народ считает. там стволы продают как у нас помидоры на рынке.
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