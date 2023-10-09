По ядерному вопросу в Кремле произошла важная подвижка. Нет, пересмотра ядерной доктрины пока не будет: Путин на такое предложение Караганова прямо ответил, что в этом нет необходимости, так как «нет угрозы российской государственности и существованию Российского государства».
Москва готовит демонстрационный удар "Буревестником", чтобы остудить США
Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
Вы, скорее всего, владеете не всей информацией по этому проекту. Ядерный двигатель возвращается обратно на базу после выведения головной части на цель.
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3 час.
Владимир Елкин
Надо испытать на "велико"британии! Чтобы лишь волны Атлантики плескались на месте бритов...и наших олигархов!
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2 час.
Юрис Хартманис
Может по пентагону…
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29 мин.
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