Медвежий угол

37 917 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Цуканов
    Эти… б… и , кому они нужны в нашей Великой России?! Они тухли в отдельном от России канализационном пространстве. С с...Не ругайте двух а...
  • ВераВерная
    Задумка была кого надо задумка. Вас не спросили)))СКРЫТЫЙ СМЫСЛ ПРИ...
  • петров виктор
    Ох же, и прозорливый Вы!...  Скажите, а Вы не в курсе, чья это была задумка, в столь блестящую операцию по обману Зап...СКРЫТЫЙ СМЫСЛ ПРИ...

Назван повод для уголовного дела Гиркина - два поста в телеге

Назван повод для уголовного дела Гиркина - два поста в телеге

СМИ сообщили -  Адвокат Игоря Гиркина Александр Молохов рассказал детали об уголовном деле по статье 280 УК РФ, в рамках которого бывший военачальник ДНР был задержан в Москве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
ЧТО же он такого написал?....    &quot;Эх, вот бы...&quot;?!!....
Ответить
2 час.
М
Мария
Набитый дурак! Наконец - то! Надо было это сделать давно.
Ответить
2 час.
Л
Леонид
Странности в нашем государстве творятся...всякая наимерзейшая сволота из так называемой творческой элиты болтает языком как попало и им хоть бы хны... А под раздачу попадают реально воевавшие, но ничего не способные уже совершить квачковы и гиркины... Надеюсь, разберутся кому положено.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх