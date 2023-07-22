Назван повод для уголовного дела Гиркина - два поста в телеге

Набитый дурак! Наконец - то! Надо было это сделать давно.

Л

Леонид

Странности в нашем государстве творятся...всякая наимерзейшая сволота из так называемой творческой элиты болтает языком как попало и им хоть бы хны... А под раздачу попадают реально воевавшие, но ничего не способные уже совершить квачковы и гиркины... Надеюсь, разберутся кому положено.