СМИ сообщили - Адвокат Игоря Гиркина Александр Молохов рассказал детали об уголовном деле по статье 280 УК РФ, в рамках которого бывший военачальник ДНР был задержан в Москве.
Назван повод для уголовного дела Гиркина - два поста в телеге
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
ЧТО же он такого написал?.... "Эх, вот бы..."?!!....
Ответить
2 час.
М
Мария
Набитый дурак! Наконец - то! Надо было это сделать давно.
Ответить
2 час.
Л
Леонид
Странности в нашем государстве творятся...всякая наимерзейшая сволота из так называемой творческой элиты болтает языком как попало и им хоть бы хны... А под раздачу попадают реально воевавшие, но ничего не способные уже совершить квачковы и гиркины... Надеюсь, разберутся кому положено.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии