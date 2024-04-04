Губернатора Мурманской области Чибиса прооперировали после нападения

Операция длилась больше часа Губернатор Мурманской области Андрей Чибис находится в тяжелом состоянии после полученного ножевого ранения, заявил главврач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев.
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