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Дмитрий Анатольевич передаёт пламенный привет нетакусям

Дмитрий Анатольевич передаёт пламенный привет нетакусям

Дорогой  наш   Димитрий- Принудитель   передает  пламенный  привет всем  нетакусям пишет  следующее:В последнее время всякая гнусная мразь типа различных джонсонов, боррелей и прочей русофобствующей нечисти активно призывает к ударам «вглубь России» с использованием потенциала НАТО.

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