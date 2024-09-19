Дмитрий Анатольевич передаёт пламенный привет нетакусям

Дорогой наш Димитрий- Принудитель передает пламенный привет всем нетакусям пишет следующее:В последнее время всякая гнусная мразь типа различных джонсонов, боррелей и прочей русофобствующей нечисти активно призывает к ударам «вглубь России» с использованием потенциала НАТО.
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