Дмитрий Анатольевич передаёт пламенный привет нетакусям

Дорогой наш Димитрий- Принудитель передает пламенный привет всем нетакусям пишет следующее:В последнее время всякая гнусная мразь типа различных джонсонов, боррелей и прочей русофобствующей нечисти активно призывает к ударам «вглубь России» с использованием потенциала НАТО.