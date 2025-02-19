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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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2025 год в Бобруйском районе объявлен годом безопасного труда в сельском хозяйстве.

2025 год в Бобруйском районе объявлен годом безопасного труда в сельском хозяйстве.

Как показал анализ состояния производственного травматизма, проведенный по оперативным данным Бобруйским межрайонным отделом Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда, в январе-декабре 2024 года в организациях района зарегистрировано 4 несчастных случая на производстве (в январе-декабре 2023 года - 2), в которы .

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