2025 год в Бобруйском районе объявлен годом безопасного труда в сельском хозяйстве.

Как показал анализ состояния производственного травматизма, проведенный по оперативным данным Бобруйским межрайонным отделом Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда, в январе-декабре 2024 года в организациях района зарегистрировано 4 несчастных случая на производстве (в январе-декабре 2023 года - 2), в которы .