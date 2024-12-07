Фицо назвал подрыв «Северных потоков» военным терактом

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» были терактом с участием профессиональных военных, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо 8 декабря в эфире программы «Субботние диалоги» телеканала STVR.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии