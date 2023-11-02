Последние прогнозы магнитных бурь: чего ждать 3 ноября 2023 года Евгения КомароваПервые дни ноября пока проходят в спокойной геомагнитной обстановке.
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