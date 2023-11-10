Обзор Ghostrunner 2

Платформы: PS5 XSEX PC Разработчик: One More Level Издатель: 505 Games Жанры: action Оригинальная Ghostrunner стала настоящей сенсацией благодаря сочетанию визуальной технологичности с модным сеттингом киберпанка и скоростными этапами с быстрыми противниками и паркуром.
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