Саудовская Аравия осудила решение Израиля заблокировать помощь Газе

Саудовская Аравия решительно осудила решение правительства Израиля приостановить ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, назвав его актом «шантажа и коллективного наказания», нарушающим международное право, 3 марта сообщает Arab News.
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