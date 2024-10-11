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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малкин об Овечкине: «Смотрю за его игрой, он больше подбирает отскоки. Где сейчас забиваются голы в НХЛ – все вокруг ворот. Тоже хочу забивать «грязные» голы»

«Я много смотрю игры Овечкина сейчас. Он уже не играет так много один в один. Но он больше идет на ворота, подбирает отскоки.

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