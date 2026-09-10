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Царьград

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Рейнир готовит удар? 90 тысяч американцев живут прямо на пути смертельной волны

Рейнир готовит удар? 90 тысяч американцев живут прямо на пути смертельной волны

Американский вулкан, который считался относительно спокойным, таит угрозу, способную за считаные часы изменить жизнь миллионов людей.

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