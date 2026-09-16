В Брянской области водитель легковушки попал под локомотив на переезде

Водитель легковушки получил травмы, пытаясь проскочить перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- A ГЕРОФАРМ снижает ...
- EP ГЕРОФАРМ снижает ...
- ММ ГЕРОФАРМ испытал ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым