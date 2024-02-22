Израиль отправил в Париж делегацию для консультаций по сделке с ХАМАС

REUTERS/Dylan Martinez Военный кабинет Израиля в составе ключевых министров правительства страны одобрил визит делегации в Париж, где 23 февраля должны состояться консультации по сделке с ХАМАС об освобождении израильских заложников, сообщило израильское радио Kan.
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