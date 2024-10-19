«Здравствуй, мама»: Патриарх Кирилл придумал отчаянный ход для защиты семьи в России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл будет писать письма беременным женщинам. Письма начнут выдавать в женских консультациях в 16 регионах России, сообщила организатор акции, руководитель проекта «Здравствуй, мама!» Наталья Москвитина.
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