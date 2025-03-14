У ВСУ выбиты все шведские танки Strv 122: Карта специальной военной операции на Украине на 14 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВсе шведские танки Strv 122, переданные Украине, больше не участвуют в боевых действиях — они либо уничтожены, либо получили серьезные повреждения.