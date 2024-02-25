Politico: союзники США критикуют Белый дом за вторичные санкции

Некоторые союзники США выражают обеспокоенность по поводу вторичных санкций, которые вводятся в отношении компаний, связанных с Россией, так как такие меры превышают полномочия Вашингтона и могут нанести ущерб третьим сторонам, которые не подпадают под санкции.