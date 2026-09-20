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Хуснутдинова ошиблась на тройном акселе в произвольной программе на контрольных прокатах, у Нелюбовой – степ-аут, Фролова упала на хорео-слайде

Российские фигуристки представляют произвольные программы на контрольных прокатах сборной в Москве.  Дина Хуснутдинова не справилась с тройным акселем, но далее исполнила двойной аксель – тройной тулуп, тройной флип, тройной лутц – тройной сальхов – двойной аксель и сольный тройной лутц.

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