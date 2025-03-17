Что случилось на Гран-при Австралии: дождевой фестиваль аварий, редчайший ляп Ферстаппена

Важнейшие обгоны и быстрые мысли. «Формула-1» вернулась к гонкам и старту в Австралии – вместо уже традиционного Бахрейна особенному треку в Мельбурне выпала честь открывать сезон из-за исламского священного Рамадана.
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