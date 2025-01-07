МИД РФ призвал мировое сообщество отреагировать на украинские удары по ядерным объектам

Москва, 6 января /Синьхуа/ -- Россия ждет от мирового сообщества и Международного агентства по атомной энергии реакции на попытку Киева ударить по Запорожской атомной электростанции, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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