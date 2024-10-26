Нападение на посетителей гипермаркета "ОК" в Санкт-Петербурге: задержан 44-летний мужчина

Сегодня утром в одном из гипермаркетов "О'Кей" в Санкт-Петербурге произошла трагедия - мужчина, предположительно, под воздействием наркотиков, ворвался в торговый зал и начал наносить ножевые ранения нескольким посетителям.
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