Татьяна Полякова Мало роликов в интернете ?! Сюжетов уже даже не сотни . А вот это "дальше своего носа ..." до первого оскорбления мигрантами в автобусе , или в магазине .

ТП Татьяна Полякова Никаких семей мигрантов в России быть вообще не должно. Глава семьи приехал, отработал контракт, уехал. Семья терпеливо ждёт в родном кишлаке. Режет там баранов на улицах и делает всё, что хочет, в том числе ненавидит русских, если так угодно.