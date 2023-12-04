"Зарубежные специалисты" с катушек съехали - пора бы с этим что то делать! Резонансная история произошла в подмосковном Щёлково.
Пора бы донести, на языке "зарубежных специалистов" - что Россия, не родной для них кишлак (аул)!
Комментарии
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Татьяна Полякова
Мало роликов в интернете ?! Сюжетов уже даже не сотни . А вот это "дальше своего носа ..." до первого оскорбления мигрантами в автобусе , или в магазине .
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42 мин.
ТП
Татьяна Полякова
Никаких семей мигрантов в России быть вообще не должно. Глава семьи приехал, отработал контракт, уехал. Семья терпеливо ждёт в родном кишлаке. Режет там баранов на улицах и делает всё, что хочет, в том числе ненавидит русских, если так угодно.
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38 мин.
СЕ
Семахина Елена
За последнее время фильмы, в основном, про бандитов, про криминал. Что же мы хотим ?
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37 мин.
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