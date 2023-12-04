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Пора бы донести, на языке "зарубежных специалистов" - что Россия, не родной для них кишлак (аул)!

Пора бы донести, на языке "зарубежных специалистов" - что Россия, не родной для них кишлак (аул)!

"Зарубежные специалисты" с катушек съехали - пора бы с этим что то делать! Резонансная история произошла в подмосковном Щёлково.

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Комментарии
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Татьяна Полякова
Мало  роликов  в  интернете  ?!   Сюжетов   уже  даже  не  сотни .  А  вот  это &quot;дальше своего носа ...&quot;  до первого  оскорбления  мигрантами  в  автобусе  , или  в магазине .
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42 мин.
ТП
Татьяна Полякова
Никаких  семей мигрантов в России быть вообще не должно. Глава семьи приехал, отработал контракт, уехал. Семья терпеливо ждёт в родном кишлаке. Режет там баранов на улицах и делает всё, что хочет, в том числе ненавидит русских, если так угодно.
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38 мин.
СЕ
Семахина Елена
За последнее время фильмы, в основном, про бандитов, про криминал. Что же мы хотим ?
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37 мин.

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