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Запасайтесь водой: почти во всём Владивостоке 16 июля отключат воду

Запасайтесь водой: почти во всём Владивостоке 16 июля отключат воду

Больше 2,5 тысяч домов во Владивостоке останутся без холодной воды почти на сутки «в связи с производством плановых ремонтных работ на ВНС «Днепровская» и «Некрасовская» в четверг, 16 июля, сообщает PRIMPRESS.

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