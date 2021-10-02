В Черногории задержали экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова: его обвиняют в организации двух убийств

Происшествия Бывший партнер бизнесмена рассказал подробности вокруг его задержания. В Черногории сотрудники местной полиции задержали российского бизнесмена и бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, в отношении которого на родине возбуждено уголовное дело.