Донбасс Сегодня

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В Черногории задержали экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова: его обвиняют в организации двух убийств

В Черногории задержали экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова: его обвиняют в организации двух убийств

Происшествия Бывший партнер бизнесмена рассказал подробности вокруг его задержания. В Черногории сотрудники местной полиции задержали российского бизнесмена и бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, в отношении которого на родине возбуждено уголовное дело.

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