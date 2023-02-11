«Ак Барс» может лишиться «Татнефть-Арены» в Кубке Гагарина в 2024 году из-за проведения в Казани «Игр будущего»

«Ак Барс» может лишиться «Татнефть-Арены» в Кубке Гагарина в 2024 году. Как сообщает «Бизнес Online», «Татнефть-Арена» – основной вариант для церемоний открытия и закрытия «Игр будущего» в 2024 году.