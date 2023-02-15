Аргументы недели

98 567 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Матвиенко: Совфед обратится в МИД России с предложением провести международное расследование взрывов на «Северных потоках»

Матвиенко: Совфед обратится в МИД России с предложением провести международное расследование взрывов на «Северных потоках»

Совет Федерации обратится в российское министерство иностранных дел с предложением осуществить международное расследование взрывов, которые произошли некоторое время назад на газопроводах «Северный поток».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх